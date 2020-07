Zuversichtlich ins Frauen-Finale: «Können Titel gewinnen»

Essen (dpa) - Essens Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering geht mit Zuversicht in das Pokal-Endspiel gegen Meister und Titelverteidiger VfL Wolfsburg. «In einer langen Saison geht es in den Spielen immer um drei Punkte. Die rechnen wir ehrlich gesagt gegen Wolfsburg nie ein. Aber jetzt ist es ein Pokalendspiel, wir können mit einem Sieg den Titel gewinnen. Das ist etwas ganz anderes», sagte die Abwehrspielerin der SGS Essen der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» vor der Partie am Samstag (16.45 Uhr/ARD) in Köln.

Von dpa