Hakimi-Wechsel zu Inter Mailand perfekt: Vertrag bis 2025

Mailand (dpa) - Der Wechsel des einstigen Dortmunder Profis Achraf Hakimi zu Inter Mailand ist perfekt. Wie der italienische Erstligist am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte marokkanische Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der bisher von Real Madrid an den Fußball-Bundesligisten ausgeliehene Hakimi hatte sich in den vergangenen beiden Jahren beim BVB zum Leistungsträger entwickelt. Der Vernehmen erhält der spanische Rekordmeister eine Ablöse von rund 45 Millionen Euro.

Von dpa