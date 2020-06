Betrunkener Autofahrer kauft Bier und verwechselt Wagen

Marsberg (dpa/lnw) - Ein betrunkener Senior hat an einer Tankstelle im sauerländischen Marsberg eine Bierkiste gekauft und dann das Auto verwechselt. Der 83-Jährige ging zu dem fremden Wagen, räumte die Kiste in den Kofferraum und wollte sich hinter das Steuer setzen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sein Auto hatte der Senior vor dem Bierkauf am Sonntagabend an einer anderen Zapfsäule abgestellt. Der Besitzer des fremden Wagens beobachtete die Szene, löste den Irrtum auf und rief die Polizei. Indes flüchtete der 83-Jährige - mit dem richtigen Auto. Doch die Polizei ermittelte mit dem Kennzeichen den Wohnort des Mannes und suchte ihn dort auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb der 83-Jährige seinen Führerschein vorerst los ist.

Von dpa