Remscheid (dpa/lnw) - Acht Tage, nachdem ein 77-Jähriger in Remscheid an einer abschüssigen Straße von seinem eigenen Auto überrollt wurde, ist er im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag der Mann in der Nacht zuvor seinen schweren Verletzungen.

Von dpa