Weitere Durchsuchung im Missbrauchskomplex Münster

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Missbrauchskomplex Münster sind am Dienstag 180 Beamte zu Durchsuchungen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein ausgerückt. Es seien drei weitere Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden und drei weitere identifiziert worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung mehrerer Landtagsausschüsse zu dem Komplex.

Von dpa