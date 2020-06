Wie der Vater, so der Sohn: Kein Führerschein und Auto weg

Mettmann (dpa/lnw) - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm müssen sich die Polizisten in Mettmann gedacht haben, als ein 80-jähriger Herr das sichergestellte Auto seines Sohnes abholen wollte. Der Sohn war nach Polizeiangaben von Montag mehrfach ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. Daraufhin hatte die Polizei das Auto sichergestellt - was der alte Herr jetzt in Ratingen abholen wollte. Als der 80-Jährige nach seinem eigenen Führerschein gefragt wurde, wurde er den Angaben nach renitent und laut, legte aber schließlich einen ungültigen Ersatz-Führerschein aus dem Jahr 1975 vor. Der Rentner sagte, er werde auch in Zukunft mit seinem Auto fahren. Auf eine richterliche Anordnung hin wurde auch sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Von dpa