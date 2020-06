NRW stattet Lehrer und Schüler mit Computern aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die rund 200 000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Laptops oder Computer für ihre Arbeit. Dafür würden insgesamt 103 Millionen Euro investiert, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf. Damit würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Lehrer alle Chancen digitaler Medien für ihren Unterricht nutzen und auch online unterrichten könnten. Für die Ausstattung von Schülern aus einkommensschwächeren Familien mit Laptop oder Computer sind aus verschiedenen Töpfen insgesamt rund 178 Millionen Euro vorgesehen. Die Geräte bleiben im Besitz der Schulen und werden an die Schüler verliehen.

Von dpa