Online-Broker flatex neuer Hauptsponsor bei Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nach dem Ende der Partnerschaft mit Hauptsponsor Postbank einen Nachfolger gefunden. Der Online-Broker flatex soll vom 1. Juli an auf den Trikots des Champions-League- Teilnehmers stehen. Der zunächst bis 2023 fixierte Vertrag plus Option für ein weiteres Jahr mit dem Anbieter von Finanztechnologien ist für den Bundesligavierten lukrativ. «Wir freuen uns sehr über den Vertragsabschluss mit flatex und den Beginn einer neuen Partnerschaft mit einem erfolgreichen und ambitionierten Unternehmen», sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers am Montag.

Von dpa