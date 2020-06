Laschet: Corona-Lockdown kein parteipolitisches Spielfeld

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die anhaltende Kritik der Opposition an seinem Krisenmanagement in der Corona-Krise zurückgewiesen. Bei einem Lockdown wie nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies würden die fundamentalen Grundrechte von Hunderttausenden Menschen eingeschränkt. Da dürfe man «nicht in Schnellschüssen Entscheidungen fällen, wie sie leider im parteipolitischen Wettbewerb in diesen Tagen immer wieder gefordert werden», sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. «Wer Grundrechte einschränkt, muss sich das sehr genau überlegen und auch sehr genau begründen können, warum er das tut. Und deshalb mein Appell an alle, dies nicht zum parteipolitischen Spielfeld zu nutzen», sagte der Ministerpräsident.

Von dpa