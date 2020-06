Mann angeschossen: 66-Jähriger vorläufig festgenommen

Offiziell hieß es zunächst, dass am Montagmorgen um 8.45 ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert sei. «Dabei sind auch Schüsse gefallen», so die Polizei. Wer die Waffe mitgebracht hatte und wie es zu den Schüssen kam, blieb zunächst unklar. Der 45-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Verdächtige wurde auf die Wache gebracht.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei im Stadtteil Erle aus. Sie sperrte den Tatort in einem Wohngebiet großräumigen ab.