Testzentren: Innenminister dankt Helfern und Bundeswehr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich bei den ehrenamtlichen Helfern und der Bundeswehr für ihren Einsatz beim Aufbau der Corona-Testzentren in den Kreisen Gütersloh und Warendorf bedankt. «Innerhalb kürzester Zeit haben die Frauen und Männer die nötige Infrastruktur in den Landkreisen mit aufgebaut. Das war ein enormer Kraftakt, der von diesen Menschen geleistet wurde. Ihnen gebührt mein aufrichtiger Dank», sagte Reul laut Mitteilung am Montag in Düsseldorf.

Von dpa