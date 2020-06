Landesregierung und Landräte informieren über Corona-Lage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung und die Landräte der Kreise Gütersloh und Warendorf informieren am Montagnachmittag gemeinsam über die Lage in der Region nach dem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies. Dazu ist in der Staatskanzlei in Düsseldorf für 15.00 Uhr ein Presse-Briefing mit Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sowie den Landräten Sven-Georg Adenauer und Olaf Gericke (alle CDU) geplant. Bis Dienstag muss eine Entscheidung fallen, ob der regionale Lockdown in den NRW-Kreisen Gütersloh und Warendorf mit erneuten Einschränkungen im öffentlichen Leben ausläuft oder verlängert wird. Der seit vergangenen Mittwoch geltende regionale Lockdown ist bis zum 30. Juni befristet.

Von dpa