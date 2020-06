Die Schalker haben die schwächste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte hinter sich und die Saison mit einer Serie von 16 Spielen ohne Sieg beendet. Am Montag will der Verein zu Konsequenzen Stellung nehmen. Sport-Vorstand Jochen Schneider hatte dem Trainer zuletzt den Rücken gestärkt und schloss mehrfach eine Trennung am Saisonende aus.