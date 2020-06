Kramaric erster Hoffenheimer mit vier Bundesliga-Toren

Dortmund (dpa) - Mit seinen vier Treffern beim 4:0-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund hat Andrej Kramaric zwei neue Tor-Bestmarken aufgestellt. Noch nie gelangen einem Spieler der TSG Hoffenheim so viele Treffer in einem Bundesligaspiel, teilte der Weltverband FIFA via Twitter mit. Außerdem ist der 29-Jährige nach Angaben des Verbandes der erste Spieler, der in einem Auswärtsspiel bei den Dortmundern viermal traf.

Von dpa