Schalke-Coach Wagner: «Positives Gefühl» in Pause mitnehmen

Freiburg (dpa) - Schalke-Trainer David Wagner hat vor dem letzten Saisonspiel an seine Mannschaft appelliert, noch einmal alles zu geben und auch an die Zukunft des Vereins zudenken. «Es geht um Punkte in der Bundesliga, um Punkte in der Fünf-Jahres-Wertung, und es geht für uns natürlich auch darum, ein positives Gefühl mit in die Pause zu nehmen - was wir sehr, sehr lange nicht hatten», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Samstag vor dem Spiel beim SC Freiburg.

Von dpa