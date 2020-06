Werder mit Füllkrug und Rashica gegen Köln

Bremen (dpa) - Im Kampf um den Klassenerhalt setzt Bremens Trainer Florian Kohfeldt gegen den 1. FC Köln auf volle Offensiv-Power. Erstmals seit seiner schweren Knieverletzung steht Niclas Füllkrug in der Startformation der Norddeutschen. «Er hat mir gesagt, er fühlt sich bereit. Ich habe mit der medizinischen Abteilung gesprochen, es gibt null Komma null medizinisches Risiko im Vorfeld, das ist ganz wichtig», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt im TV-Sender Sky. «Ich halte das für eine sehr vertretbare Entscheidung, was das Gesundheitsrisiko angeht, aber auch, was den Fitnesszustand angeht.»

Von dpa