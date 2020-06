Kleiner Empfang für Werder vor Abstiegsendspiel gegen Köln

Bremen (dpa) - Vor dem Abstiegsendspiel gegen den 1. FC Köln ist die Mannschaft des SV Werder Bremen am Samstag nur von einigen wenigen Fans am Weserstadion empfangen worden. Die Anhänger applaudierten und stimmten ein paar Werder-Sprechchöre an, als der Mannschaftsbus um kurz nach 14.00 Uhr die Rampe zum Stadion runter fuhr. Zudem waren ein paar aufmunternde Plakate zu sehen.

Von dpa