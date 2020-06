Ferienstart in NRW: Wenig los auf den Autobahnen

Köln (dpa/lnw) - Autofahrer können trotz des Starts der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am Samstagvormittag mit überwiegend freien Autobahnen rechnen. Nach Informationen des WDR beläuft sich die Gesamtstaulänge um 10.45 Uhr auf lediglich drei Kilometer. Nur ein brennender Kleintransporter hat am Vormittag auf der Autobahn 1 zwischen Remscheid und Wermelskirchen in Fahrtrichtung Köln für kleinere Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Von dpa