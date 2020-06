Tagebau Garzweiler: Aktivisten aus Gewahrsam entlassen

Rund 70 Aktivisten waren in der Nacht auf Freitag in den Tagebau eingedrungen und auf fünf Bagger sowie einen sogenannten Absetzer geklettert. Der Betrieb hatte deshalb still gelegen. Am Freitagabend war die Aktion beendet. Teils seien sie schließlich freiwillig heruntergekommen, andere hätten von Beamten heruntergebracht oder abgeseilt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagabend.

Zudem habe es eine Anzeige wegen Körperverletzung gegeben. Aktivisten sollen einen RWE-Mitarbeiter gestoßen haben, als dieser sie nach eigenen Angaben daran hindern wollte, auf einen Bagger zu klettern. «Eine dabei erlittene Verletzung musste in einem Krankenhaus behandelt werden», teilte die Polizei mit.