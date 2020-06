In einer chancenarmen ersten Hälfte vergab Niklas Hoheneder die einzige Möglichkeit für den CFC. Nach einem Eckball bediente Philipp Hosiner den Chemnitzer Abwehrchef, dessen Schuss knapp neben dem Pfosten landete (35.). In der Nachspielzeit gerieten die Sachsen in Rückstand. Das Glöckner-Team konnte eine Uerdinger Ecke nicht entscheidend klären, so dass Konrad aus 20 Metern unbedrängt zum Abschluss kam. Der Ball schlug unhaltbar für Torwart Jakub Jakubov im rechten Torwinkel ein.

Die Sachsen, die mit mehr Schwung und Elan aus der Kabine kamen, hatten zu Beginn des zweiten Durchgangs in zwei Situationen Aluminium-Pech. Zunächst krachte ein Schuss von Hosiner aus halbrechter Position an das Lattenkreuz (50.), in der 65. Minute touchierte der Ball nach einem Abschluss von Rafael Garcia die Lattenoberkante.

Kurz vor dem Spielende belohnte sich der CFC für seinen Aufwand. Tarsis Bonga eroberte sich im Strafraum das Leder und passte zu Bozic, der keine Mühe hatte, den Ball aus Nahdistanz zum Ausgleich über die Linie zu drücken.