Tagebau Garzweiler: Keine Aktivisten mehr auf Baggern

Erkelenz (dpa/lnw) - Die Baggerbesetzung auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler ist beendet. Es seien keine Aktivisten mehr auf den Baggern, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Teils seien sie schließlich freiwillig herunter gekommen, andere hätten von Beamten heruntergebracht werden müssen. «Da keine der Personen ihre Identität freiwillig preisgeben wollte, wurden alle zwecks Identitätsfeststellung zum Gewahrsam gebracht», hieß es von der Polizei. Laut den Beamten waren rund 70 Aktivisten in der Nacht auf fünf Bagger und einen sogenannten Absetzer geklettert. Der Betrieb stand deshalb still.

Von dpa