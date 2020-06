«Kicker»: Dortmunds Hakimi vor Wechsel zu Inter Mailand

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Außenbahnspieler Achraf Hakimi steht nach Informationen des «Kicker» vor einem festen Transfer von seinem Stammverein Real Madrid zu Inter Mailand. In den vergangenen zwei Jahren war der 21 Jahre alte Marokkaner von Real an die Westfalen ausgeliehen. Laut dem Fachmagazin soll die Ablösesumme bei 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Sie sei zwischen Real und seinem künftigen Arbeitgeber Inter bereits ausgehandelt, hieß es am Freitag.

Von dpa