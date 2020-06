Sachsen-Anhalt: Beherbergungsverbot für Besucher aus Hotspot

Halle (dpa/lnw) - Auch Sachsen-Anhalt hat auf den Corona-Massenausbruch in Gütersloh reagiert: Einreisende Besucher aus Kreisen mit einem hohem Corona-Infektionsgeschehen dürfen in dem Bundesland vorerst nicht in Beherbergungsbetrieben wie Hotels oder Campingplätzen übernachten. Diese Regelung gelte ab Samstag, teilte das Landesverwaltungsamt als zuständige Behörde am Freitag in Halle mit. Betroffen seien Menschen aus Stadt- und Landkreisen, in denen in den vergangenen sieben Tagen vor der Anreise die Zahl der Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut pro 100 000 Einwohner höher als 50 war. Wer aus den betroffenen Kreisen komme, könne ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das einen negativen Test auf Covid-19 bescheinigt. Für diese Personen gelte das Beherbergungsverbot nicht, hieß es.

Von dpa