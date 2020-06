Lennestadt (dpa/lnw) - Das Video eines Rasers im Internet hat die Polizei in Lennestadt auf den Plan gerufen: Nachdem mehrere Menschen Anzeige wegen eines Youtube-Beitrags erstattet hatten, in dem ein Porsche mit 142 km/h durch die Innenstadt gefahren sein soll, wird jetzt wegen der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Von dpa