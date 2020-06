Freizeitpark: Mit Schutzmaske auf dem Kettenflieger

Düsseldorf (dpa/lnw) - Karussell und Riesenrad drehen sich: In Düsseldorf hat am Freitag ein temporärer Jahrmarkt auf dem Gelände der Messe aufgemacht. Unter anderem sei die Wildwasserbahn gut besucht, berichtete eine Sprecherin rund eine Stunde nach der Eröffnung. In dem Pop-Up-Freizeitpark Düsselland gilt Maskenpflicht auf allen Fahrgeschäften. Die Besucher werden mit einem Wegesystem über das Gelände geleitet. Gleichzeitig können 3500 Gäste jeweils rund drei Stunden bleiben. Der Jahrmarkt dauert einen Monat lang bis zum 26. Juli.

Von dpa