Landkreistag lobt Behörden in Gütersloh und Warendorf

Berlin/Gütersloh (dpa) - Nach dem jüngsten Corona-Ausbruch im Raum Gütersloh hat der Deutsche Landkreistag die Arbeit der Behörden in den betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf gelobt. Die beiden Kreise hätten in den vergangenen Tagen vorbildliche Arbeit geleistet, ihre Kapazitäten in den Gesundheitsämtern ausgebaut und die Lage auf diese Weise sehr souverän in den Griff bekommen, wird der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, in einer Mitteilung von Freitag zitiert. Gleichzeitig warnte der Landkreistag davor, Menschen aus den betroffenen Gebieten zu stigmatisieren.

Von dpa