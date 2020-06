Unbekannter verursacht Unfall mit Verletzten

Bielefeld (dpa/lnw) - Das Ausbremsmanöver eines unbekannten Autofahrers hat auf der Autobahn 44 bei Büren einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Wie die Polizei in Bielefeld am Freitag berichtete, stand am Anfang eine freundliche Geste: Ein Lastwagenfahrer fuhr auf die Nebenspur, um einem auffahrenden Transporter den Weg freizumachen. Das regte den Fahrer eines mit hohem Tempo heranbrausenden Wagens mit britischem Kennzeichen so auf, dass er sich vor den Trucker setzte und auf Schritttempo abbremste. Der Lastwagen bremste, dann wich der Hintermann nach links aus. Es gab einen Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen.

Von dpa