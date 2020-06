Werder bangt vor Köln-Spiel um Rashica

Bremen (dpa) - Werder Bremen bangt vor dem Abstiegsduell gegen den 1. FC Köln weiter um den Einsatz von Milot Rashica. «Er muss in der Lage sein, seinen Schmerz zu tolerieren und seine Leistung zu bringen», sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Rashica hatte sich am Mittwoch im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. «Wir müssen abwarten», sagte Kohfeldt mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa