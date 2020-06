Heidenheim will mit Sieg in die Aufstiegsrelegation

Heidenheim (dpa/lsw) - Vor dem letzten Schritt zur Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga setzt der 1. FC Heidenheim nicht auf Schützenhilfe des SV Sandhausen. Er gehe davon aus, dass seine Mannschaft am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Zweitliga-Meister und sicheren Aufsteiger Arminia Bielefeld gewinnen müsse, um Rang drei zu sichern, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag: «Wir können uns nur auf uns selbst verlassen.»