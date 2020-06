Warendorf-Touristen dürfen weiter nicht nach Niedersachsen

Hannover/Warendorf (dpa/lnw) - Obwohl im Kreis Warendorf die 7-Tage-Inzidenz wieder unter die wichtige Marke 50 gefallen ist, dürfen Menschen aus der Region weiter nicht in Hotels in Niedersachsen übernachten. In der Verordnung des benachbarten Bundeslandes ist mit Verweis auf «Inkubationszeit und die Meldeverzögerung» festgelegt, dass das Beherbergungsverbot erst 14 Tage nach Unterschreiten der Kennziffer aufgehoben wird.

Von dpa