DFB-Sportgericht: Einspruch gegen München-Spiel abgelehnt

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Das DFB-Sportgericht hat den Einspruch von Preußen Münster gegen die Wertung des Drittligaspiels mit dem FC Bayern München II als unbegründet zurückgewiesen. Die Münchner hatten am 3. Juni mit 3:2 gewonnen. «Preußen Münster konnte keine sachlichen Gründe für den Einspruch vorbringen, wie sie in Paragraf 17 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung aufgezeigt werden», erklärte Stephan Oberholz, stellvertretender Vorsitzender des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bunds, am Donnerstag.

Von dpa