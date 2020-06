Wagner: «großer Fan» von Streich, «Neid wäre unangebracht»

Während Streich im beschaulichen Breisgau kontinuierlich und in Ruhe arbeiten kann, erlebt Wagner nach toller Hinrunde mit seinem Team nun die Schattenseiten. «Spaß? - da habe ich schon bessere Tage erlebt auf Schalke», sagte der 48-Jährige am Donnerstag. Immerhin stärkte Sport-Vorstand Jochen Schneider dem Trainer zuletzt den Rücken und schloss mehrfach eine Trennung am Saisonende aus. «Das gibt ein gutes Gefühl», sagte Wagner. Er freue sich über den Rückhalt, wundere sich aber nicht: «Jochen Schneider ist sehr dicht bei der Mannschaft, eng an den Geschehnissen. Und wir sind permanent im Austausch.»

Derzeit brennt es auf Schalke an allen Ecken und Enden, nicht nur wegen der sportlichen Misserfolgsserie. Dazu kommt der massenhafte Corona-Ausbruch im Fleisch-Unternehmen von Aufsichtratschef Clemens Tönnies. Für den Samstag sind weitere große Protestaktionen gegen Tönnies und den Vorstand angekündigt. Gleichwohl ist Wagner grundsätzlich froh, «bei diesem sehr, sehr, sehr großen Club» arbeiten zu dürfen.

Dass Vereine wie die abstiegsbedrohten Bremer mit seinem Kollegen Florian Kohfeldt und Schalke trotz sportlich schwieriger Zeiten am Trainer festhalten, weil sie überzeugt von ihm sind, findet Wagner gut. Eine grundsätzliche Trendwende in Sachen Trainer-Treue sieht er in der Bundesliga-Branche aber nicht. «Es gab auch in dieser Saison schon Beispiele, wo die Trainer sehr schnell gewechselt wurden.»