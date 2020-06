Schalke hofft auf positives Saison-Ende

Im Fall einer weiteren Niederlage könnte Schalke am letzten Spieltag sogar noch von Platz elf auf 15 zurückfallen, was Auswirkungen auf die künftige Zuteilung von TV-Geldern hätte. «Zwar wird das TV-Ranking nach der Abschlusstabelle berechnet. Aber wir hatten ja die ganze Zeit die Möglichkeit, dafür Punkte zu sammeln. Nun ist der einzige Weg, zu versuchen, sich auf das Spiel in Freiburg zu fokussieren, natürlich auch für das TV-Ranking», sagte Wagner.

Die heftigen Proteste gegen den Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, der mit seinem Fleisch-Unternehmen wegen der massenhaften Corona-Ausbrüche unter Druck steht, sowie die von den Fans angekündigte Demonstration am Vereinsgelände zur Anpfiffzeit um 15.30 Uhr habe er natürlich auch wahrgenommen, «wie jeder andere aus den Medien», so Wagner. Tönnies habe er zwischenzeitlich geschrieben. «Aber es gab längere Zeit keinen verbalen Kontakt.»

Die insgesamt unruhige Lage im Verein lässt Wagner nicht kalt, zumal auch er und die beiden Vorstände Jochen Schneider und Alexander Jobst in der Kritik der Fans stehen. «Ich bin der Meinung, dass der Dialog da der richtige Ansatz ist. Und es ist unbestritten, dass wir auf allen Ebenen Lösungen finden müssen.» Darüber hinaus gab Wagner zu, dass alle irgendwie unter der schwierigen Phase litten: «Spaß? - da habe ich schon bessere Tage erlebt auf Schalke», sagte der 48-Jährige.

Definitiv fehlen in Freiburg wird neben den Langzeitverletzten Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (Gelb-Sperre). Für ihn sei auf der junge Timo Becker «die erste Option», ansonsten rückt nur Can Bozdogan nach seiner Sperre wieder in den Kader. Von den zuletzt angeschlagenen Spielern erwartet der Trainer niemanden zurück.

Zwei Tage nach dem letzten Saisonspiel hat Schalke zu einem Mediengespräch eingeladen. Am Montag (12.00 Uhr) wollen Sportvorstand Jochen Schneider und Wagner gemeinsam die Ergebnisse ihre Saison-Analyse vorstellen und Fragen zur Zukunft beantworten.