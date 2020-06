Rauchender Zug in Wuppertal: Hauptbahnhof gesperrt

Wuppertal (dap/lnw) - Der Wuppertaler Hauptbahnhof ist wegen eines Brandes in einem Zug am Mittwochabend gesperrt worden. Es sei in dem Zug zu einer Rauchentwicklung gekommen, vermutlich wegen einer defekten Klimaanlage, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. Verletzte gebe es nicht, die Feuerwehr kümmere sich nun um den Brand. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Regionalexpress. Es brenne im Bereich der Elektrik der Klimaanlage.

Von dpa