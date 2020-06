Beckum (dpa/lnw) - Vier unbekannte Personen sollen in Beckum (Kreis Warendorf) versucht haben, zwei Autos von Schlachthof-Arbeitern anzuzünden. Die unter den Fahrzeugen gelegten Feuer konnten laut Polizei rechtzeitig gelöscht werden, so dass größere Schäden an den Wagen mit rumänischen Kennzeichen verhindert worden seien.

Von dpa