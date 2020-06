Corona-Nachweise im Kreis Gütersloh: Zahl steigt weiter

Gütersloh (dpa/lnw) - Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies im Werk Rheda-Wiedenbrück ist die Zahl der nachweislich Infizierten im Kreis Gütersloh weiter gestiegen. Es gebe nun 2054 positive Befunde, am Vortag lag diese Zahl noch bei 1952, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Davon gelten 722 als genesen, 1311 seien noch infiziert. 1284 Menschen aus dieser Gruppe befinden sich in häuslicher Quarantäne, hieß es. Derzeit würden 27 Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt - 3 müssten beatmet werden. Dem Kreis zufolge sind dort aktuell nachweislich 32 Menschen infiziert, die keinen Bezug zum Unternehmen Tönnies haben.

Von dpa