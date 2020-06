Zwei Mädchen über Videochat missbraucht: Vier Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat am Mittwoch einen 49-jährigen Angeklagten aus Bornheim wegen schweren Kindesmissbrauchs in zwölf Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte zwischen September 2018 und April 2019 mit zwei 12-jährigen Mädchen per Videochat Kontakt aufgenommen und sie - nachdem er ihr Vertrauen hatte - zu sexuellen Handlungen an sich und untereinander aufgefordert. Das gesamte Geschehen - oft stundenlang - hatte der Angeklagte zudem gefilmt.

Von dpa