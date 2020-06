Betrugsprozess: 1,7 Millionen von Krankenkassen ergaunert

Köln (dpa/lnw) - Mit Scheinverordnungen und nicht abrechnungsfähigen Rezepten sollen zwei Männer die gesetzlichen Krankenkassen um rund 1,7 Millionen Euro betrogen haben. Am Mittwoch begann vor dem Kölner Landgericht gegen sie der Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs in rund 1000 Fällen. Angeklagt sind ein 47 Jahre alter Apotheker und ein 45-jähriger Mediziner, der im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen 2007 und 2011 ohne Berufsabschluss und Approbation in einer Arztpraxis in Brühl bei Köln gearbeitet haben soll. Der Inhaber der Praxis war von der Staatsanwaltschaft ebenfalls wegen der Vorwürfe angeklagt, ist nach Gerichtsangaben aber mittlerweile gestorben.

Von dpa