Kreis Osnabrück: Niemand soll schikaniert werden

Es mache aus Infektionsschutzgründen absolut keinen Sinn, wenn Einwohner aus den betroffenen Kreisen nach der Schließung der dortigen Freibäder nun in den benachbarten Kreis Osnabrück in Schwimmbäder gingen. Nach dem massiven Corona-Ausbruch rund um die Fleischfabrik Tönnies im angrenzenden Westfalen ordneten Kreis und Stadt Osnabrück an, dass dort ab Mittwoch für Menschen aus Gütersloh und Warendorf deckungsgleich alle Vorschriften gelten, die Nordrhein-Westfalen für diese Regionen festgesetzt hat. Eine scharfe Kontrolle sei allerdings nicht möglich, aber es solle das Signal gesetzt werden, dass es ernst sei, so Riepenhoff.

Personen aus Gütersloh und Warendorf ist es unter anderem untersagt, im Landkreis und in der Stadt Osnabrück Freizeitanlagen aller Art oder Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Kinovorstellungen oder andere öffentliche oder private Kultureinrichtungen zu besuchen. Auch der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen in geschlossenen Räumen ist verboten.