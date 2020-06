7-Tage-Inzidenz steigt im Kreis Gütersloh auf über 270

Bund und Länder haben in der Corona-Krise vereinbart, dass ab einer Marke von 50 in einem Kreis wieder stärkere Einschränkungen in Betracht gezogen werden. Dieser Schritt wurde am Dienstag von der NRW-Landesregierung für die Kreise Gütersloh und Warendorf verkündet. Ausnahmen gelten, wenn lokal eingrenzbare Infektionsherde der Auslöser sind.