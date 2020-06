Mann «driftet» mit Sportwagen in Busbahnhof

Velbert (dpa/lnw) - Ausgerechnet zwischen den Haltestellen des Zentralen Busbahnhofs in Velbert ist ein junger Mann (21) in einem teuren Sportwagen gerast und in den Kurven «gedriftet». Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten am Vorabend mehrere Zeugen den Notruf alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war das schwarz-gelbe Coupé schon weg. Jetzt gab es aber Anrufe bei der Polizei, weil das Auto durch die Stadt raste. Wenige Minuten später konnte eine Streife den Wagen stoppen.

Von dpa