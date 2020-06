Laumann: Schlachthöfe sind systemrelevant

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat klar gemacht, dass der Betrieb bei Tönnies schnellstmöglich umgebaut werden muss, damit der Schlachtbetrieb weiter gehen kann. Die Kapazitäten von Tönnies - nach Laumanns Worten wurden dort 25 000 Schweine am Tag geschlachtet - seien nicht einfach aufzufangen, sagte der Minister am Dienstag in Düsseldorf. Gleichzeitig müssten die Tiere verarbeitet werden. Zu einer starken Landwirtschaft gehörten auch Schlachthöfe, so Laumann. Sie seien systemrelevant.

Von dpa