Ermittlungen zu Missbrauchsvorwürfen erneut eingestellt

Dülmen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als sieben Jahre nach Missbrauchsvorwürfen in einem Kindergarten in Dülmen hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen eingestellt. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Justizministerium hatte nach dem Schließen der Akte durch die Staatsanwaltschaft Münster den Verfahrenskomplex aus dem Jahr 2012 im Kreis Coesfeld nach neuen Vorwürfen nochmals von den Düsseldorfer Kollegen prüfen lassen. Ausgangspunkt waren neue Zeugenaussagen eines mutmaßlich geschädigten Kindes aus dem Jahr 2019. Ein Gutachter hatte die Aussage aus psychologischer Sicht für nicht hinreichend bewertet.

Von dpa