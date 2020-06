Röttgermann: «Internationale TV-Gelder Gift»

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Clubchef Thomas Röttgermann geht es nach seiner Kritik an der bisherigen Verteilung der nationalen TV-Gelder nicht um mehr Geld für einzelne Vereine. «Es ist durchaus denkbar, dass wir am Ende bei einem anderen Verteilungsansatz sogar weniger haben als derzeit. Wichtig ist einzig, dass die neuen Regeln wieder einen funktionierenden Wettbewerb ermöglichen, der nicht im Wesentlichen fußt auf Dividenden für vergangene Erfolge», sagte Röttgermann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa