Detmold: 29 Patienten mit Tönnies-Bezug in Klinik

Detmold/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück wurden am Montag im Regierungsbezirk Detmold insgesamt 29 Menschen mit Bezug zu Tönnies in Krankenhäusern behandelt. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Acht Patienten seien auf Intensivstation, zwei davon mit Beatmung. Ein Kapazitätsengpass werde derzeit von den Krankenhäusern nicht erwartet.

Von dpa