630 Säuglinge starben 2019 in NRW im ersten Lebensjahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 630 Säuglinge vor ihrem ersten Geburtstag gestorben. Insgesamt sei die Säuglingssterblichkeit 2019 mit 3,7 je tausend Lebendgeborenen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Die Zahl der im ersten Lebensjahr gestorbenen Mädchen sank um sieben auf 288. Bei Jungen wurden 2019 insgesamt 342 im ersten Lebensjahr Gestorbene gezählt - das waren 17 Todesfälle weniger als 2018. Die Säuglingssterblichkeit bezeichnet den Anteil der Kinder, die – gemessen an der Zahl der lebend geborenen Kinder – vor Vollendung des ersten Lebensjahres sterben.

Von dpa