Brennerei in Familienwohnung: Maische im Kinderzimmer

Bei der Durchsuchung in Wuppertal seien die Fahnder in jedem Raum auf unversteuerten Alkohol und Herstellungszubehör gestoßen, berichtete das Zollfahndungsamt Essen am Dienstag. «So lagerten im Zimmer des Kindes sieben große Plastikfässer samt Überlauf mit 200 Kilogramm angesetzter Maische.» Im Schlafzimmer fanden die Fahnder unter anderem 20 Flaschen Schnaps. Das Destilliergerät war in der Gästetoilette aufgebaut. Ermittelt wird wegen Steuerhinterziehung.

Die Polizei warnte vor dem Verzehr illegal hergestellten Branntweins. Enthalte das Endprodukt zu viel Fuselöle, könne dies in höheren Dosen zur Erblindung oder zu sogar tödlichen Vergiftungen führen.