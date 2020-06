«Doppelleben»: Bildende Künstler als Musiker

Ein besonders aktuelles Beispiel ist der Fotograf Wolfgang Tillmans. Er verfolgte bereits 1986 als damals 18-Jähriger ein Musikprojekt in Remscheid und Wuppertal. Danach konzentrierte er sich etwa 30 Jahre lang auf die Fotografie, bevor er die Musik wiederentdeckte. So nahm er ein Album als Soundtrack zu einer Ausstellung in Hamburg auf. 2017 trat er bei seiner großen Retrospektive in der Londoner Tate Modern mit seiner Band Fragile auf.