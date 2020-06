Polizei mit mehreren Hundertschaften im Hambacher Forst

Der Polizeisprecher betonte, dass der Einsatz mit dem Energiekonzern RWE nichts zu tun habe. Vielmehr sei es die Pflicht der Polizei, die Wege durch den Wald frei zu halten, da dieser sonst für Streifen- oder auch Rettungswagen nicht mehr passierbar sei.

In dem Wald, der 2018 zum Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche geworden war, halten sich nach Polizeiangaben immer noch etwa 100 Waldbesetzer auf. Sie kämen aus einem breiteren politischen Spektrum. Die Waldbesetzer haben auch wieder an die 100 neue Baumhäuser gebaut. Diese reichen von einfachen Konstruktionen aus Paletten und Planen bis zu mehrstöckigen Hütten mit Fenstern, Dächern und Solartechnik. Bei dem Einsatz am Dienstag solle aber nicht gegen Baumhäuser vorgegangen werden, betonte der Polizeisprecher.