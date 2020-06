Bis 31 Grad: Sommerliches Wetter zur Wochenmitte erwartet

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in NRW wird zur Wochenmitte sonnig und warm. Nur am Mittwochnachmittag und am Abend seien im Osten des Landes einige Quellwolken zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland um die 25 Grad. Bereits für den Dienstag hatten die Meteorologen warmes und trockenes Wetter erwartet. In den kommenden Tagen bleibt es laut DWD ebenfalls sommerlich. Die 30-Grad-Marke werde auch am Donnerstag und Freitag geknackt. Dabei bleibt es meist trocken. Nur am Donnerstag seien im Tagesverlauf vereinzelte Schauer und kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

